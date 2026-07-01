Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'i kabul etti.

Kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Teşkilatı'nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, teşkilatın kuruluşundan bu yana disiplin, özveri ve devlet-millet sevgisiyle görev yaptığını söyledi.

Kıbrıs Türk polisinin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini ifade eden Adalıer, teşkilatın bu süreçte 48 mensubunu şehit verdiğini hatırlattı.

Polis Teşkilatı'nın bugün halkın en fazla güvendiği ve saygı duyduğu kurumların başında geldiğini vurgulayan Adalıer, bu güvenin polis mensuplarının fedakâr ve özverili çalışmaları sayesinde kazanıldığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Polis Teşkilatı'nın KKTC'de kamu düzeni ve toplum güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bir gün önce polis teşkilatını ilgilendiren yasal düzenlemeleri oy birliğiyle kabul ettiğini anımsatarak,

bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.