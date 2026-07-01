Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatı’nın varlığının toplumda büyük bir güven kaynağı olduğunu belirtti. Anketlerde en çok güvenilen ve hizmetlerinden en çok memnun olunan kurumlar arasında Polis Teşkilatı’nın ön sırada yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, teşkilatın köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Gerek personel açısından gerek mevzuat düzenlemeleri açısından ihtiyaçlar devam etmektedir. Ama eksikliklere rağmen ülkede genel olarak güvenliğin, huzurun sağlanması noktasında gerçekten halkın genelinden memnuniyetle karşılanan bir hizmet yürütülmektedir. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız" dedi.