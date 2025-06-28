Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı iş birliğinde düzenlenen U12 Easy League, 30 Haziran Pazartesi günü başlıyor! İki hafta sürecek bu heyecan dolu organizasyonda, toplam 21 takım kıyasıya mücadele edecek.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve bugüne kadar 750 sporcuyu bir araya getiren Vedat Kaner Easy League, artık geleneksel bir basketbol şöleni haline geldi.

2025 sezonunda ise lig, kızlar kategorisinde 9 takım, erkekler kategorisinde 12 takım olmak üzere geniş bir katılımla gerçekleşecek. Sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bu lig, sadece bir turnuva değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücünü hissettiren bir platform olacak.

Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Karaoğlan ile Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner protokole imza attı. Törene Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz da katıldı.

KAAN KANER: “GENÇLERİN YANINDAYIZ”

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, bu yıl da organizasyona destek vermekten büyük gurur duyduklarını ifade etti. Spora ve özellikle basketbola olan bağlılıklarının her geçen yıl daha da arttığını belirten Kaner, “Genç sporculara ilham veren bu tür organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için büyük bir sorumluluk” dedi.

Kaner, gençlerin spora yönelmesini teşvik edecek projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

AHMET KARAOĞLAN: “VEDAT KANER VAKFI İLE AYNI YOLDA OLMAK GÜÇ VERİYOR”

Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Karaoğlan, Vedat Kaner Vakfı ile süregelen iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karaoğlan, “Vedat Kaner Vakfı ile aynı hedef doğrultusunda yürümek, genç sporcularımızın gelişimi açısından bizlere büyük bir güç katıyor,” dedi.

Bu yılki organizasyonun da aynı heyecan ve disiplinle gerçekleşeceğine inandığını belirten Karaoğlan, “Sahada ter döken her gencimiz, ülkemiz basketbolunun geleceği için bir adımdır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu anlamlı desteği için Vedat Kaner Vakfı’na teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.