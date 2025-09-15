Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Ağustos 2025’te 500 kişi ile yüz yüze anket şeklinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına göre ülkede katılımcıların yüzde 57’si iki yıl içinde kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 58’i ise ülke ekonomisinin daha kötüye gideceğini düşünüyor.

Anket sonuçlarını değerlendiren CMIRS direktörü Mine Yücel şöyle dedi:

“Katılımcıların %57’si iki yıl içinde kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, %58’i ise ülke ekonomisinin daha kötüye gideceğini düşünmektedir.

Katılımcıların büyük çoğunluğu mutfak giderleri, taksit ödemeleri ve sağlık harcamaları konusunda ciddi kaygılar yaşamaktadır.

Toplum bireysel düzeyde görece iyimserlik sergilese de, ekonomik kaygıların ve yaşanabilirlik sorunlarının derinleşmesi, uzun vadede toplumsal refahın ve güvenin sürdürülemez olduğuna işaret etmektedir.

Genel olarak bu çalışma, Kıbrıslı Türk toplumunun ekonomik kaygılar, demokratik süreçlere duyulan güvensizlik ve yapısal yönetsel sorunlar nedeniyle kırılgan bir noktada bulunduğunu; bireysel düzeyde sınırlı mutluluk artışlarına rağmen, kalıcı iyileşmenin ancak ekonomik ve yönetsel reformlarla mümkün olabileceğini göstermektedir.”

Anket sonuçları şöyle:

Ankete katılanların yüzde 57’si 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını, yüzde 30.20’si ise ayni kalacağını belirtti.

Sadece yüzde 12.8 oranında bir kesim kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 58’i ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha kötü olacağı, yüzde 27.20’si ise ayni kalacağı beklentisini dile getirdi. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 14.80.

Ankete katılanların yüzde 54.4’ü mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı

Ankete katılanların yüzde 66.4’ü hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı

Ankete katılanların yüzde 65.8’i taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıdır.

Ankete katılanların yüzde 63.6’sı sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılıdır.