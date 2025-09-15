Akdeniz köyünde Ağıllar bölgesinin güneyinde dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Saat 12.45 sıralarında çıkan yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı,

Orman Dairesi ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi personeli tarafından beraberce müdahale edildi. Yangın daha fazla büyümeden saat 13.30 sularında söndürüldü.

8 itfaiye, 6 yangına müdahale aracı, 2 genel maksat aracı, 1 komuta kontrol aracı, 1 iş makinesi, 1 dron ile 1 su tankeri olmak üzere toplam 20 araç ve 66 personelin müdahale ettiği yangında beş dönümlük alan içerisinde maki bitki örtüsü ve çam ağaçları yandı.