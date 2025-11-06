Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediyesi, yıllardır tamamlanamayan Lapta–Alsancak yolu için eylem gerçekleştirdi.

Bölge halkının da katıldığı eylemde, vatandaşlar yıllardır süren çalışmaların bir türlü tamamlanmamasına tepki gösterdi. Eyleme katılan vatandaşlar, “Gelişim için önce yol”, “Sorun değil çözüm istiyoruz”, “Güvenli yol insan hakkıdır” yazılı pankartlar taşıdı.

Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, eylemde açıklamalarda bulundu.

Fırat Ataser, bölge halkının yıllardır devam eden mağduriyetine dikkat çekerek, “Bu yolun en kısa sürede, planlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

Ataser, projenin uzamasının hem esnafa hem de devlete maddi zarara yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yol üç yıldır devam ediyor. Yüz milyon TL’ye bitmesi gereken proje enflasyon nedeniyle dört katına çıktı. Devletin bütçesi zarara uğruyor. Müteahhit ‘para alamadık’ diyor, devlet ‘ödedik’ diyor. Bu, ciddi bir koordinasyon eksikliğidir.”

Ataser, projede özellikle yaya yolları, iş yeri girişleri ve güvenlik unsurlarında büyük eksiklikler olduğunu vurgulayarak, “Yayaların yürüyeceği alanlar tamamlanmadı, işyerlerinin girişleri yüksek kaldı, Yeşiltepe’ye dönüş imkânsız hale geldi. Vatandaş çile çekiyor” dedi.

Ayrıca, okul çevresindeki yaya geçidi eksikliğine dikkat çeken Ataser, “Çocuklarımızın güvenli şekilde okula ulaşabilmesi için bir yaya geçidi veya alt geçit acilen yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.