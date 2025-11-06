Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Metehan Sınır Kapısı'nda geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğunu yerinde inceledi; geçiş için bekleyen yurttaşlarla da görüşerek yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Geçişlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısı açılması gerektiğine işaret eden Erhürman, Güney Kıbrıs’ta daha fazla kabin açılması ve görevli sayısının artırılması durumunda yoğunluğun azalacağını söyledi.

Metehan'da aralık ayında altyapı çalışmalarının başlayacağını aktaran Erhürman, aralık ayının ikinci yarısının, geçişlerin en yoğun gerçekleştiği dönem olduğunu kaydederek geçişlerde sıkıntı yaşanmaması için yapılabilecek özel çalışmalar konusunda Birleşmiş Milletler ile de görüşmelere başlandığını söyledi. Erhürman, ambulansla geçişlerde geçmişte yaşanan sıkıntılara da değindi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansların geçişinin Ledra Palas Geçiş Noktası'ndan yapılması için BM yetkilileri ile görüşmeyi düşündüklerini de belirtti.

Geçişlerin Lefkoşa’da en az bir araçlı geçiş noktasının daha açılmasıyla rahatlatılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.