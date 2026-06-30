Rum Devlet Doğalgaz Şirketi (DEFA) ve iştiraki Doğalgaz Altyapıları Şirketi ETİFA, Vasiliko'da yarım kalan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali projesinin tamamlanması için yüklenici ön yeterlilik ihalesine çıkmaya hazırlanıyor.

Politis gazetesi, sürecin, yeni yönetim kurulunun göreve başlamasının ardından hız kazanmasının beklendiğini ve DEFA Başkanı Yorgos Asiikalis’in, ihaleye çıkılmasındaki gecikmenin, Sayıştaylık tarafından talep edilen bazı teknik ve idari bilgilerden kaynaklandığını açıkladığını yazdı.

Gazete, ön yeterlilik ihalesine başvuran adayların teknik yeterlilik, maliyet ve proje süresi açısından değerlendirileceğini ve bu aşamanın, eylül ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Haberde sonrasında seçilen şirketlere nihai ihale dokümanlarının gönderileceğini ve sözleşmenin, 2026 sonuna kadar imzalanmasının, inşaat çalışmalarının ise 2027'de başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Yetkililerin, terminalin 2029 yılına kadar tamamlanmasının kritik önem taşıdığına dikkat çektiğini yazan gazete, projenin daha fazla gecikmesi halinde, Dikelya'daki eski elektrik santrallerinin ve Vasiliko'daki üç buhar türbininin devreden çıkarılması nedeniyle Güney Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğinde ciddi riskler oluşabileceğini kaydetti.

Gazete, DEFA’nın, önceki başarısız yüklenici deneyimlerinin ardından bu kez, özellikle Avrupa merkezli, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısında deneyimli ve güvenilir şirketlerle çalışmayı hedeflediğini belirterek, yeni yüklenicinin, eksik ana planı tamamlamanın yanı sıra, mevcut altyapıyı yeniden inceleyeceğini, güvenlik ve risk analizlerini yapacağını ve gerekli görülen malzemeleri değiştirebileceğini yazdı.

Projedeki olumlu gelişmelerden bir diğerinin ise yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi "Promitheas" olduğu kaydeen gazete daha önce Şanghay'da anlaşmazlık nedeniyle bekletilen geminin, Güney Kıbrıs'ın mülkiyetine geçirildikten sonra bakım ve iyileştirme çalışmaları için Malezya'daki bir tersaneye gönderildiği belirtti. Haberde geminin halen Malezya'da bulunduğu ve terminal tamamlandığında, LNG yüküyle Güney Kıbrıs'a giderek son sertifikasyon sürecini tamamlamasının planlandığı da ifade edildi.

Gazete ayrıca, terminalin nihai maliyetinin, başta hesaplanandan en az 3 kat daha fazla olacağına işaret ederek, 2020 yılında 300 milyon euroya ek olarak 200 milyon euroluk 20 yıl süreli işletim bedeli hesaplandığını anımsattı.