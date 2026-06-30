Fileleftheros gazetesi, “Monovoliko” ve “Kapsalos” bölgelerinde motorlu ve maskeli saldırganların kuryeleri düşürerek cüzdanlarını çaldığını; ilk saldırıda 33 yaşındaki kuryenin motosikletten düşürülerek yaralandığını ve kolunda kırık oluşması nedeniyle hastanede tedavi altına alındığın yazdı. Gazete bu olaydan yaklaşık bir saat sonra ise, 23 yaşındaki başka bir kuryenin, saldırganların motosikletiyle çarpması sonucu yere düştüğünü ve cüzdanının çalındığını yazdı.

Gazete, polisin, iki saldırının aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

-Bıçaklama

Gazete, bir diğer haberinde ise, Ahmet Al Zueyd isimli 35 yaşındaki bir Suriyelinin cumartesi günü, Strovolo’daki ikametgahında eşi ve kayınvalidesini bıçakladığını yazdı.

Aile içi şiddet geçmişi bulunan zanlının, şubat ayından bu yana benzer bir dosya kapsamında arandığını, ancak teslim olmadığını belirten gazete, yaralıların hastaneye kaldırıldıklarını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

Haberde, saldırıya uğrayan kadının, aile içi şiddet mağdurlarına yönelik “ELPİS” adlı acil yardım uygulamasını telefonuna yüklediği, ancak saldırı sırasında yardım çağrısı yapmaya fırsat bulamadığı ifade edildi.

Gazete, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini yazdı.