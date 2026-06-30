Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, meclis başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Atina’ya gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesi Dimitriu’nun, Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile bir araya geldiğini yazdı.

İki yetkili arasındaki görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra, Avrupa meselelerinin ele alındığını yazan gazete görüşme sonrasında yapılan açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada iki ülkenin karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgili bir takım konuları ele aldıklarını kaydetti. Dimitriu, iki ülkenin, ilkeleri ve değerleri doğrultusunda atılması gereken adımları görüştüklerini de ifade etti.

Türk basınında çıkan Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili haberlerin sorulması üzerine ise Dimitriu, Kıbrıs müzakerelerine yönelik gerçek ilerleme sağlanması amacıyla kendi atacakları adımlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Dimitriu açıklamasında, bugün Yunan Meclisinde yapacağı konuşma ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmenin önemini de vurguladı.

Dün katıldığı savunma konulu konferansta Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güven unsuru olarak gösterildiğini kaydeden Dimitriu, iki ülkenin bölgesel iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını da vurguladı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Mısır, İsrail, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerle geliştirdiği üçlü iş birliklerinden de bahseden Dimitriu, ortak vizyonlarının, bu çalkantılı bölgede barış, istikrar ve refah koşullarının sağlanması olduğuna işare etti.