Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, Seçim Yasası'nda gündeme getirilen değişikliğin demokratik temsili zayıflatarak, iki partili siyasal düzen yaratmayı hedeflediğini savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Nazlı, Diyalog TV’de Melis Günel’in programına katılarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Genel seçimlerle, yerel seçimlerin aynı gün yapılması önerisinin yalnızca teknik açıdan değil, demokratik temsil bakımından da ciddi sakıncalar taşıdığını söyleyen Nazlı, “Her iki seçime aynı anda hazırlanabilecek maddi ve örgütsel güce sahip olanlar yalnızca büyük siyasi partilerdir” diyerek, bu düzenlemenin siyasal rekabeti daraltacağını ifade etti.

Seçim barajının yükseltilmesi, karma oyun kaldırılması ve diğer değişiklik önerilerinin de aynı anlayışın ürünü olduğunu savunan Nazlı, “Bütün bu düzenlemelerin ortak noktası, iki büyük parti dışında kalan siyasal yapıları zayıflatmak ve demokratik çeşitliliği ortadan kaldırmaktır." dedi.

Bağımsızlık Yolu’nun karma oyun kaldırılmasına karşı olmadığını ancak mevcut haliyle yapılacak değişikliğin eşitsizlik yaratacağını söyleyen Nazlı, bağımsız adaylara verilen oyun, siyasi partilere verilen oyla aynı ağırlığa sahip olması gerektiğini belirtti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun artık işlevini kaybettiğini de savunan Cansu Nazlı, ücret belirleme sürecinin siyasi ve ekonomik pazarlıklardan çıkarılıp yasa ile güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Yalnızca maaş artışlarının yeterli olmayacağını belirten Nazlı, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.