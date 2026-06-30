Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ile Türkiye'nin, Kıbrıs meselesini ele alması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasındaki arabuluculuk ve müzakere çabalarını desteklediklerini söyledi. Kallas, Kıbrıs meselesinde barışçıl çözüme ulaşılmasının birçok sorunun önünü açacağını ifade etti.