Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Lübnan ve Bahreyn dışişleri bakanlarıyla dün telefonda görüştüğü haber verildi.

Kombos’un telefon görüşmesinde Lübnan ve Bahreynli muhataplarıyla bölgesel gelişmeleri ele aldığını ve Rum kesiminin bölgede gerginliğin azaltılması ve istikrara olan desteğini yinelediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kombos’un konuyla ilgili olarak “X” platformunda bir paylaşımda bulunduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, Kombos “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raji’yle, Lübnan ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğuyla sağlanan çerçeve anlaşmasının da aralarında bulunduğu son bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tüm paydaşlar tarafından tam anlamıyla saygı duyulmasının gerekli olduğunu ifade eden Kombos, Rum kesiminin tüm bölgede barış, güvenlik ve istikrarın ileriye götürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü de dile getirdi.

Kombos Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani’yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı ve Bahreyn’in Körfez İş birliği Konseyi başkanlığı çerçevesinde, mevcut bölgesel gelişmelere odaklandıklarını sözlerine ekledi.