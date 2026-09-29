Polis, Haspolat’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan 19 yaşındaki Samedcan Küçük’ün arandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Küçük’ün pazar günü saat 13.00 sıralarında kaldığı evden ayrıldığı, geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Çelik Hat Operasyonu kapsamında aranan bir kişi bulundu

Gazimağusa Limanı’nda Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Çelik Hat Operasyonu” kapsamında aranan bir kişi bugün Ercan Havalimanı’nda tutuklandı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak aranan Ö.D. (32), bugün ülkeye giriş yaptığı sırada havalimanında tespit edildi. Kanunsuz ateşli silah ithali ve tasarrufuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da uyuşturucu tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da M.H.A.M. (20) ve A.A.İ.S.’nin (20) kaldığı evde yaptığı aramada, yaklaşık 15 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Madde emare olarak alınırken, şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.