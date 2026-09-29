Lefkoşa’da 12 Eylül’de eşi 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’i öldüren S.A.T’in kanında uyuşturucu tespit edilmiş ve uyuşturucuyu temin ettiği iddia edilen H.A gözaltına alınmıştı. H.Adün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 12 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen adam öldürme meselesiyle ilgili tutuklu bulunan S.A.T’in kan örneğinde cannabis tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde maddeyi H.A’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, A’ün 22 Eylül’de tutuklandığını, evinde ve aracında yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde S.A.T’i tanıdığını ancak ona uyuşturucu vermediğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucu içtiğini söylediğini ve rızasıyla kan örneği verdiğini açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde analize gönderilen kan örneğinin sonucunun geldiğini ve kanında hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına , 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.