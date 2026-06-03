Geride kalan sezonu çifte kupa şampiyonluğuyla tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü, yeni sezonda da şampiyonluk hedefinde olacak.

China Bazaar Gençlik Gücü bu doğrultuda, başarılı sol kanat futbolcusu Vakkas Kaynarca’yı, Alsancak Yeşilova’dan bonservisli olarak takıma kattı.

Transferle ilgili olarak Gençlik Gücü Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Geçtiğimiz sezon büyük bir mücadeleyle şampiyonluğa uzanan Gençlik Gücü’müz, yeni sezonda da hedeflerinden vazgeçmeden yoluna devam ediyor.

Bu doğrultuda, başarılı futbolcu Vakkas Kaynarca’yı bonservisli olarak takımımıza katmış bulunuyoruz.

Yeşil-beyaz formamız altında mücadele edecek Vakkas’a camiamıza hoş geldin diyor; şampiyon armamızla başarı, emek ve zafer dolu bir sezon diliyoruz.

Hoşgeldin Vakkas Kaynarca!

OYNA GG!”