Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), enerji sorununun akaryakıt fiyatlarına bağlı yeni zamlarla çözülemeyeceğini belirterek, elektrik fiyatlarına yapılan zammı eleştirdi.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarına girilmesiyle birlikte artan elektrik tüketiminin işletmeler üzerinde ek yük oluşturacağı, hane halkının da zamdan olumsuz etkileneceği ifade edildi.

Açıklamada, “Elektrik üretimi, dağıtımı ve fiyatlandırması ülkemizin başlıca sorunu haline geleli çok olmuştur.” denilerek, her yıl en az iki kez yapılan zamların toplumda büyük tepkiyle karşılanmasına rağmen elektrik sorununun ciddiyetle ele alınmamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

KKTC’de ciddi bir enerji sorunu bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ada ülkesi olmanın ve çeşitli siyasi zorlukların yarattığı koşullar dikkate alınarak, sorunun kısa, orta ve uzun vadeli planlarla kontrol altına alınması gerektiği belirtildi. Bu planların sürekli izlenip güncellenmesinin kaçınılmaz bir görev olduğu kaydedildi.

Hükümetin gerekli enerji planlamalarını yapmadığının savunulduğu açıklamada, günübirlik kararlarla sorunun geçiştirildiği görüşüne de yer verildi.

Açıklamada, KKTC için geliştirilecek tüm projelerde güneş enerjisinden yararlanılmasına ve bunun enerji maliyetlerini düşürecek şekilde değerlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi. Projelendirme süreçlerinde KKTC makamlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ve uzmanların da yer almasının önemine dikkat çekildi.

Enerji sorununun yeni zamlarla çözülemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, maliyet artışlarının kontrol altına alınmaması halinde KKTC ekonomisinin ilerleyemeyeceği savunuldu. Hükümete, planlanan enerji politikalarını kamuoyuyla paylaşması ve hane halkı ile işletmelere enerji yatırımları konusunda yol göstermesi çağrısında bulunuldu.

KTTO, enerji konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu da vurguladı.