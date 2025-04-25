YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Brüksel’e gidiyor YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Brüksel’e gidiyor

Ziyaret edilen yerler arasında Limasol Camii (Kebir), Limasol Köprülü Camii, Limasol Aşağı Binatlı Polemitya Camisi ve Limasol Yukarı Binatlı Camisi yer aldı. Ayrıca, Camii Kebir bahçesindeki Osmanlı kabirleri ve Köprülü Camii'nin bahçesindeki kabirler de dikkatle incelendi. Limasol Türk Mezarlığı'nın Binatlı bölgesindeki durumu da değerlendirildi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyan bu incelemelerle ibadet yerlerinin ve mezarlıkların koruma altına alınması hedeflendi. Yapılan kontrollerin ardından gerekli bakım ve onarım çalışmalarının planlanacağı bildirildi.
Whatsapp Görsel 2025 04 25 Saat 14.23.38 A7B64Fd4Whatsapp Görsel 2025 04 25 Saat 14.23.38 93Dc9B5EWhatsapp Görsel 2025 04 25 Saat 14.23.38 65625B0D