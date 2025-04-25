Ziyaret edilen yerler arasında Limasol Camii (Kebir), Limasol Köprülü Camii, Limasol Aşağı Binatlı Polemitya Camisi ve Limasol Yukarı Binatlı Camisi yer aldı. Ayrıca, Camii Kebir bahçesindeki Osmanlı kabirleri ve Köprülü Camii'nin bahçesindeki kabirler de dikkatle incelendi. Limasol Türk Mezarlığı'nın Binatlı bölgesindeki durumu da değerlendirildi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyan bu incelemelerle ibadet yerlerinin ve mezarlıkların koruma altına alınması hedeflendi. Yapılan kontrollerin ardından gerekli bakım ve onarım çalışmalarının planlanacağı bildirildi.

