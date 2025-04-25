Yarışmaya katılan dronelar, 180 mm ile 250 mm çapında, maksimum 6S (22.2V) batarya voltajında çalışan ve karbon fiber çerçeve özelliklerine sahip olacak. Uçuşlar, yalnızca analog video iletim sistemine sahip dronelar ile gerçekleştirilecek. Yarışmada HD sistem kullanımına izin verilmeyecek. Frekans çakışmalarını önlemek amacıyla pilotlar, organizasyonun belirlediği VTX frekanslarında yarışacak ve VTX çıkış gücü 25 mW ile sınırlandırılacak. Yarışmacılar, quadcopter’lerini yarış öncesinde ESC, uçuş kontrolcüsü, motor, pervane ve alıcı gibi tüm sistem bileşenleriyle birlikte organizasyonun teknik gerekliliklerine uygun şekilde hazırlayacak. Güvenlik riski taşıyan ya da kurallara uygun olmayan dronelar teknik kurul tarafından yarışmaya dahil edilmezken, yarış süresince tüm pilotlardan belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına eksiksiz uyması istenecek.

Eleme usulüne dayalı olarak gerçekleştirilecek yarışmada ilk olarak sıralama turları yapılacak, ardından en iyi dereceyi elde eden pilotlar eleme turlarında yarışacak. Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacı, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek World Drone Cup’a katılma hakkı kazanacak. Bu yıl toplam 182 takımın başvuru yaptığı yarışmada ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takım, 1. Etap olan KKTC ayağında yarışacak. Türkiye’nin 14 farklı ilinden gelecek olan genç teknoloji tutkunları drone şampiyonasında kıyasıya mücadele edecek.

Her yarışmacıya malzeme desteği olarak bir set motorun sağlandığı şampiyona kapsamında birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek. TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonasının ilk etabında teknolojiyi, hızı ve rekabeti bir araya getiren bu büyük heyecana sen de ortak ol!

TEKNOFEST Drone Şampiyonasının 1. Etabı 26-27 Nisan tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü NEU Event Park’ta 09.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecektir.