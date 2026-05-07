Siligu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden merhum Besim Erdenay’ın adı, KKTC Spor Dairesi bünyesinde hizmet veren Güzelyurt’taki futbol antrenman sahasına verildi.

Milli sporcu, rekortmen atlet, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve Spor Dairesi Müdürü olarak uzun yıllar Kıbrıs Türk sporuna hizmet eden Erdenay, 2023 yılında yaşamını yitirmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Siligu Dayanışma Derneği, Besim Erdenay’ın adının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dernek açıklamasında, projeye katkı koyan KKTC Spor Dairesi ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür edildi.