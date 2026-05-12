Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti.

Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Engelliler Spor Federasyonu başkanı ve beraberindeki Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı ortaya koydukları başarıdan dolayı tebrik etti.

Ataoğlu, “Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olarak elde edilen bu başarı, içinde bulunduğumuz Engelliler Haftası dolayısyla da daha da anlam kazanmıştır” diyerek, elde edilen başarının tüm engelli bireylere büyük bir motivasyon ve güç kaynağı olacağına olan inancını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kamu binaları başta olmak üzere, özellikle turizm sektöründe engelli bireylerin rahatça kullanmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına olanak verecek çalışmalara öncülük etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, engelli bireylerin istihdamına yönelik olarak da hükümet nezdinde çalışmaları da yürüttüklerini belirtti.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 1. Lig Play-Off finallerinde büyük başarı sağlayarak, turnuvayı ikincilikle tamamlayan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na yönelik desteklerinin devam edeceğinin altını çizen Ataoğlu, elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de kabulde yaptığı konuşmasında, Bakan Ataoğlu’nun desteklerinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, elde edilen başarıda büyük pay sahibi olduklarını belirtti.

Akdeniz, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olarak, elde edilen başarının gerek sportif bir başarı gerekse de ülke takımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kabulde, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi ikincilik kupası da Ataoğlu’na takdim edildi.