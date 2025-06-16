Yeni sezonda BTM 1. Lig’de mücadele edecek olan Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’nde kulübün adeta simgesi hâline gelen 81 yaşındaki yaşayan efsane Nurettin Tüzel başkanlık görevini sürdürecek.

Kıbrıs futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Tüzel, ömrünü adadığı Vadili kulübünü küme düştüğü sezonda yalnız bırakmadı ve ilerlemiş yaşına rağmen genç nesillere ilham vermeye devam etti.

Yeni sezonda kulüp başkanı olarak hizmet verecek olan Tüzel, altyapıdan yetişen genç oyuncularla lige damga vurmak istediklerini belirtti. Tüzel, “Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü olarak gençlerimize güveniyoruz. Onlarla birlikte güçlü bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz,” dedi.