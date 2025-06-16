Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda tek başkan adayı olan Hasan Sertoğlu oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçilmişti. Başkan Hasan Sertoğlu’nun birlikte çalışmak için belirlediği 10 yönetim kurulu üyesi içinde tek yeni isim Av. Burak Nolan oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanlarından Nevvar Nolan’ın oğlu olan Av. Burak Nolan, istifa eden Av. Şifa Kırmızıgil’in yerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kuruluna girdi. 15 yıllık görev süresi sonrasında 4 yıl daha kulüplerden onay alan Hasan Sertoğlu’nun birlikte çalışacağı yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor; “Oktay Çocuk, Hüseyin Duvarcı, Hüseyin Ekmekçi, Av. Arzu İzveren Numan, Mustafa Akçaba, Muhittin Tolga Özsağlam, Hasan Çerkez, Dr .Erol Uçaner, Mehmet Saydam ve Av. Burak Nolan”