Politis gazetesi, uzun süredir Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nde çalışan şahsın adına kayıtlı bir Kıbrıs Türk evi ile 1 milyon 800 bin metrekarelik Kıbrıs Türk arazisi; çocuklarının adına birer Kıbrıs Türk evi ve karısının adına mesleki amaçlarla kullanılan bir Kıbrıs Türk taşınmazı bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahıs adına, bu malları nasıl edindiğiyle ilgili cezai kovuşturma başlatıldığını ve onlarca göçmen Kıbrıs Türk malı tahsis edilmesi için yaptıkları başvuruların onaylanmasını beklerken, bu şahsın kendisine ve ailesine Kıbrıs Türk malı almasının kışkırtıcı olduğunu kaydetti.

Hukuk Dairesi’nin, aleyhindeki onca bulgu ve şikayete rağmen, şahsın yargılanmamasına yönelik görüş verdiğini belirten gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin de bu durumdan haberdar edileceğini yazdı.