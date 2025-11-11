Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerinde baygın bulunan ve yapılan soruşturmada uyuşturucu kullandığı tespit edilip üzerinde uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunarak tutuklanan zanlı Harun Arif Bahadır dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Harun Arif Bahadır’ın Acil serviste görevli Polisten alınan bilgide baygın vaziyette tespit edildiğini ve üzerinde yaptığı aramada giymekte olduğu eşofmanın sol cebinde küçük şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilen 2 adet küçük kâğıt parçasını bularak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis kendilerine aktarılan bilgi ışığında olay yerine gidildiği emarenin teslim alınıp zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı. Polis zanlıdan temin edilen ifadesinde konu maddeleri ayni gün Lefkoşa Surlar içi bölgesinde tarafımızdan aranmakta olan bir şahıstan 1000 TL karşılığında aldığı ve içerisinden bir miktarını sarıp içtikten sonra rahatsızlandığını beyan ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesi maksadı ile 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.