KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan Altayb Abdallah Ezalden Ali mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 8 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının parası olmadığını söyleyerek, ülkesine dönmek için yardım istediğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2024 tarihinden beri 465 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ihraç edilebilmesi için yazışmalar yapılacağını ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.