Lefkoşa'da geçtiğimiz Cumartesi sabaha yakın Sami Doğan'a ait oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 30 yaşındaki Rahman Eren Demir ile 23 yaşındaki Muhammet Mustafa Balta isimli zanlılar da tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu, Hamit Altıok ve Emiray Naifoğlu’nun 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ali Hoca Sokak üzerinde bulunan Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına tabanca ile iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edildiğini aktardı.

Polis, ayni tarihte bahse konu tabanca, namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm tabanca fişeği, sanıkların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre uzağında dere yatağı içerisinde tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde Eren Akdemir'in olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve 8 Kasım’da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Akdemir'in kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokaktaki adresinde yapılan arama neticesinde apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı Akdemir'in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Akdemir'in cep telefonunda yapılan incelemede zanlı Mehmet Garip Kanat ile Whatsapp üzerinden görüşmeleri olduğunu ve ondan yardım isteyerek ikametgahının önünde polis olup olmadığı yönünde kontrol yapmasını istediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı Kanat'ın da kontrol yaptığını ve ortamın temiz olduğu yönünde bilgi verdiğini kaydetti.

Polis, zanlılar Kanat ile Akdemir’in de mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Rahman Eren Demir ile Muhammet Mustafa Balta’nın da tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis çavuşu, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.