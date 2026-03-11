Gazimağusa’da bir evin giriş kapısı önünde çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa’da Çorba Sokak’ta bir evin giriş kapısı önünde yangın çıktı.

Giriş kapısı önünde bulunan eski kıyafetler ile malzemelerde meydana gelen yangın sonucu; evin giriş kapısı, salonu ve içinde bulunan muhtelif eşyalar yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İkamet izinsiz sekiz kişi tutuklandı

Öte yandan, dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam sekiz kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.