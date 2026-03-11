Minareliköy’de önceki gece yarısı saat 00.30'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli görülüp durdurulan 22 yaşındaki Ahmet Atılgan’ın kullanımındaki, 22 yaşındaki Ali Baran Dinç ve 23 yaşındaki Sertuğ Yıldırım Yılmaz’ın yolcu olarak bulundukları araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Tutuklanan Ahmet Atılgan, Ali Baran Dinç ve Sertuğ Yıldırım Yılmaz dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10 Mart 2026 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da Minareliköy-Sevgi caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen seyir halindeki JU 449 plakalı araçta yapılan kontrolde araç sürücüsü Ahmet Atılgan olduğunu, araçta yolcu olarak bulunan Ali Baran Dinç ve Sertuğ Yıldırım Yılmaz’ın tasarrufunda olduğu, tasarruflarında ise içerisinde yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan şeffaf renk poşet içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, her üç zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.