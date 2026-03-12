Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 5 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan yargılanan Ulaş Kütükcüler, Can Cem İyidoğan ve Muhammet Civan Sertkaya hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, sanıkları 9’ar ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy’de ikamet eden Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın huzurunda yapılan evlerinde yapılan arama neticesinde; tasarruflarında kokain ve hintkeneviri ele geçirilmişti.

Polis, sanıkları suçüstü hali gereği tutuklamıştı, yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan Muhammet Civan Sertkaya da Girne’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmıştı.. Sertkaya’nın evinde yapılan aramada ise 4 gram hintkeneviri bulunmuştu.