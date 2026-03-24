Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Joseph Chızuterem Emmanuel dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Mart 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da Filiz Sokak üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Joseph Chızuterem Emmanuel’in üzerinde yapılan aramada ceketinin sağ cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde zanlının tasarrufunda bulunan LY465 plakalı araç içerisinde yapılan aramada aracın sağ şoför kapısının kol kısmında 3 adet içilmeye hazır vaziyette tahmini ağırlığı 1 gram olan tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının ülkede öğrenci olduğunu söyledi ve teminat talep etti. Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 200 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.