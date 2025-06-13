Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 2 gram 603 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde almak, tasarruf etmek, 225 miligramını bir şahsa vermek, satış karşılığında 800 TL parayı gayri yasal bir şekilde temin etmek suçundan yargılanan Murat Gören hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Aleyhindeki ithamları kabul eden sanık, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Yargıç, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin oldukça ciddi uyuşturucu türleri arasında olduğunu, bu hususu ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, uyuşturucu madde miktarının az olmasını ise sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydetti. Başkan, davanın olgularına bakıldığında sanığın uyuşturucu maddeyi bir başkasından temin ederek, para kazandığını belirtti. Yargıç, “Yüksek Mahkememiz belirtmiş olduğu prensiplerinde uyuşturucu maddenin yaygınlaşmasına sebep olan ve uyuşturucu maddeyi satarak gelir elde eden kişilere daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu hususu dikkate aldığımızda bu olguları sanık aleyhine dikkate alırız. Bununla birlikte sanığın suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız”dedi.

Suçun ciddiyeti, vahameti ve diğer hususları dikkate aldıklarında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir edilmesinin olanaksız olduğunu kaydeden Yargıç, sanığın 9 gram 398 miligram ağırlığında Metamfetamine türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etme davasının da bu dava altında dikkate aldıklarını, sanığın bu davayla ilgili ithamı da kabul ettiğini kaydetti.

Yargıç, iki dosyası değerlendirdiklerinde sanığın oldukça uyuşturucuyla iç içe olan bir şahıs olduğunun görüldüğünü vurguladı. Yargıç “Yine İddia Makamı tarafından aktarılan olgularsa sanığın 2021 yılına ait sabıkasının olduğu da görülmektedir. Bu hususlar ceza takdirinde sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alınması gerekmektedir” dedi.

Sanığın 27 Mayıs 2025 tarihinden beri cezaevinde hükümsüz tutuklu olduğunu kaydeden Yargıç, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanık lehine ve aleyhine olan hususları, evli ve 2 çocuk sahibi olmasını da dikkate aldıktan sonra, bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.