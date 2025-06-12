Les Ambassadeurs Hotel, içinde bulunduğu toplumun ekonomik ve sosyal yaşantısına katkıda bulunma misyonu doğrultusunda örnek bir adım attı. Otel yönetimi, yılın başında yerel bir üretici ile tahmini sebze tüketimi doğrultusunda bir üretim planlaması gerçekleştirdi.

Bu planlama sayesinde, otelin mutfağında kullanılan sebzeler hem çok kaliteli hem de tamamen doğal yöntemlerle üretilmiş ürünlerden oluşuyor. Aynı zamanda bu iş birliği ile yerel üretici desteklenmiş, bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmış oluyor.

Les Ambassadeurs Hotel yetkilileri, yapılan üretim planlamasının tamamen organik tarım esaslarına göre şekillendiğini belirtti. Kullandıkları sebzelerin tamamı, hiçbir zirai ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor. Bu doğal üretim süreci ise yemeklerin lezzetine doğrudan yansıyor.

Misafirlerine sunduğu her detayda kaliteyi ve sorumluluk bilincini ön planda tutan Les Ambassadeurs Hotel, sürdürülebilir tarım ve yerel iş birliklerine verdiği önemi bu uygulamayla bir kez daha göstermiş oldu.