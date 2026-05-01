Alayköy’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bülent Kalkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 20 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de park halindeki aracın şüpheli görülerek, arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada, araçta kavanoz içerisinde 3 buçuk gram metamfetamin, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan cam pipo ve içerisinde uyuşturucu olan sarma sigara bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki evinde de arama yapıldığını, 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 3 adet hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını,2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.