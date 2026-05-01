Girne’de önceki akşam Semih Sancar Caddesi üzerinde gerçekleşen asayiş kontrollerinde, kontrol amaçlı durdurulan zanlı Ümit Alkaya yönetimindeki kiralık araçta uyuşturucu tespit edildi.

2 adet tütün kağıdı içerisinde bonzai türü uyuşturucu madde tespit eden polis, zanlı Alkaya’yı tutukladı.

Alkaya, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının önceki akşam saat 22.00 raddelerinde tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın çok yeni olduğunu bulunan emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğine değinen polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı “denetimli serbestlik var mı?” diye sordu. Yargıç Mine G. Serden, tutukluluk duruşması olduğunu yargılanma aşamasında olmadığını zanlıya ifade ederek, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 3 gün tutukluluk emri verdi.