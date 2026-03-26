Lefkoşa ve Gazimağusa’daki operasyonlarda 3 kişi uyuşturucudan tutuklanırken, polis, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda şüpheli gördüğü tır şoförüne uyuşturucu testi yaptı. Testi pozitif bulunan sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Metehan’da, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada park halindeki bir araçta ve içindeki kişilerin üzerinde şüphe üzerine arama yapıldı.

A.U.G. (E-42) ile S.A.'nın (E-31) üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü, 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyle cam pipo bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde, A.U.G.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve pipo da bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen A.T.’nin (K-23) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Tır şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sağ şeritte duran tır araç tespit ederek şüpheli gördükleri araç sürücüsü S.G.’ye (E-43) uyuşturucu testi yaptı.

Uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan testte sonucu pozitif çıkan S.G. tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.