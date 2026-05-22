Havalimanında izinsiz şekilde 4 embriyo ile yurtdışına çıkış yapmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan kişi sayısı 3'e çıktı

“İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Hareket” suçundan itham edilerek tutuklanan zanlı isminin baş harfleri Y.G’un ardından isminin baş harfleri F.G ile N.T da tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:30’da Havalimanı’nda polis kontrol noktasında, beraberinde bulundurduğu “Life Parcel” yazılı ve referans numaralı embriyo tankında 4 ayrı tüpte toplam 4 adet embriyo ile yetkili makamdan izinsiz olarak ülkeden çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin öğrenildiğini açıkladı. İleri soruşturmada, embriyoların Kuzey Kıbrıs'tan çıkarılması için yetkili makamlardan herhangi bir izin bulunmadığı, yalnızca bir başvuru yapıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan araştırmada da yalnızca başvuru bulunduğu, ancak henüz onay verilmediğinin öğrenildiği ifade edildi.

Polis, yapılan soruşturmada F.G’in talimat verdiği, N.T’un ise izin sürecinde yer aldığı yönünde tespit yapıldığını ve bu iki kişinin de 20 Mayıs’ta tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir süre daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.