Rum Bakanlar Kurulu, hane halkını rahatlatmak ve reel ekonomiyi desteklemek amacıyla sekiz maddelik bir önlemler paketi açıkladı.

Paket diğer önlemler yanında elektrikteki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ile akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) azaltılması ve KDV'den muaf ürünler listesine et, kümes hayvanları ve balığın da dahil edilmesini içeriyor.

“Philenews” haber sitesine göre önlemler paketi, enerji maliyetlerini düşürmeyi, tedarik zinciri ürünlerinin fiyatlarındaki artışı ele almayı ve turizm sektörü ile çiftçileri desteklemeyi amaçlıyor.

Bakanlar Kurulu’nun bugün açıkladığı tedbirlere göre, 1 Mayıs 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri ​​arasında, tüm hane halkı tüketicileri için elektrik üzerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 5’e düşürülecek; bu yılın Nisan'dan Haziran'a kadarki dönemde akaryakıttaki özel tüketim vergisi, litre başına 8,33 sent azaltılacak.

KDV'den muaf ürünler listesi genişletilerek, özellikle 1 Nisan 2026 ile 30 Eylül 2026 tarihleri ​​arasında et, kümes hayvanları ve balık, KDV'den muaf ürünler listesine dahil edilecek.

Otel ve turistik konaklama tesis çalışanlarının ücretlerinin yüzde 30’u sübvanse edilecek, havayollarına ek destek planı...

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 9 sent daha ekleyecek olan Yeşil Vergi uygulanmayacak; 1 Nisan - 30 Nisan 2026 tarihleri ​​arasında faaliyette olacak olan otel ve turistik konaklama tesislerindeki çalışanların ücretlerinin yüzde 30’u sübvanse edilecek.

Önemli turistik destinasyonlarla sorunsuz bağlantı sağlamak için havayollarına yönelik ek destek planı da hazırlanacak.

Çiftçilere de destek...

Çiftçilerin gübre ve tarımsal malzeme alımında Nisan ve Mayıs ayları için maliyetin yüzde 15’ini karşılayan bir sübvansiyon programı hayata geçirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı bu önlemlerin toplam maliyetinin, halen yürürlükte olan mevcut önlemlerle birlikte 200 milyon euroyu aştığı ifade ediliyor.