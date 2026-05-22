Çatalköy’de, bu sabah meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Jacqueline Dorothy Khan (K) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sürücü Sandra Maria Grozia Dı Libero (K-66), yönetimindeki SZ 785 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Muhammad Azam Khan (E-61) yönetimindeki ZYL 965 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jacqueline Dorothy Khan (K-68), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Jacqueline Dorothy Khan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia DI Libero cerrahi yoğun bakım servisinde ve ZYL 965 plakalı araç sürücüsü Muhammad Azam Khan ise acil serviste tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.