Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, “2025 yılı Kasım ayında meydana gelen sahre resmi evrakı tedavüle sürme” suçundan yargılanan Pakistan uyruklu Muhammed Umair, Salman Khan, Entesham Ahmad, Usama Usama ve Muhammad Zeeshan hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, Sanıkların mahkum olduğu sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunun 11 yıl hapis öngören ciddi, yaygın ve artan suçlardan olduğunu belirterek, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Suçun olgularına değinen yargıç, sanıkların başkası tarafından hazırlanan ve kendilerine whatsaptan gönderilen çalışma bakanlığına ait sahte ön izin belgesini Havalimanında görevli memura ibraz ederek, tedavüle sürdüklerini kaydetti. Yargıç, işlenen suçun halkı huzursuz eden, devlet otoritesine karşı işlendiğini, bu huşunun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti. Yargıç, sanıkların genç ve sabıkasız olduklarını, ülkelerindeki fakirlikten dolayı daha iyi yaşam koşulları için ülkemize geldiklerini belirterek, bu huşuların da lehte değerlendirildiğini söyledi. Yargıç, tüm olgular ışığında sanıkları bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.