Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Soner Aykut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı.

Polis, 8 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının makbuz karşılığı müşteriden almış olduğu 2.000 dolar parayı müstahdemi olduğu şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 12 Mayıs 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde 5 ifade aldıklarını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işten çıkarıldığını ve izninin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.