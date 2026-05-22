Lapta’da sakin Hüseyin Sırıqlı (E-53), bu sabah 06.30 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasında, doktorun yaptığı ilk muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı.

Sırıqlı’nın ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

-Otobüs şoförü koltuğunda ölü bulundu

Ercan Havalimanı araç park yerinde bu sabah 07.30 sıralarında Hasan Kılıç (E-31), kullandığı otobüsün şoför koltuğunda ölü bulundu.

İlk muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

-Ercan’da sahte pasaportla kayıt teminine teşebbüs; 2 tutuklu… Dört sahte pasaport ele geçirildi.

Ercan Havalimanı’nda dün A.R.M (E-38), kendisine ve yanındakilere ait toplam dört sahte pasaportu görevliye ibraz ederek sahtekârlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs etti.

Polis, aynı olayla bağlantılı F.A.M’nin (K-34) de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

-Borsada işletme vaadiyle Lefkoşa’da 36 milyon TL’lik sahtekârlık… 2 kişi yakalandı

Lefkoşa’da Y.U (K-25) ve L.N (E-27), 25 Aralık 2025’te bir kişiye parayı borsada işletecekleri yönünde yalan beyanda bulunarak toplam 36 milyon 281 bin 184 TL temin etti.

Olayın polise intikali üzerine iki kişi tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Ülkede izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin ülke genelinde dün yaptığı denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği belirlenen üç kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Kabloları yakarken suçüstü yakalandı

Güzelyurt baraj bölgesinde dün akşam 22.00 sıralarında M.T’nin (K-41), eski elektrik, internet ve telefon kablolarını içindeki bakırı çıkarmak amacıyla yakarken tespit edildiği bildirildi.

Yetkili makamdan izinsiz ateş yaktığı belirlenen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.