Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Stanley Izikuwcu Onyema dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce tutuklanan ev arkadaşı Emanuel Blaise Lipenda suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2025 tarihinde zanlıların Lefkoşa’daki evinde arama yapılmaya gidildiğini, zanlı Onyema’nın polisi görünce bel çantasını mutfak penceresinden attığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, evde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu olan öğütücü ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının attığı çantada da satışa hazır 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Onyema’nın tutuklandığını, yapılan soruşturmada zanlı Onyeman’ın 10 Kasım 2025 tarihinde WhatsApp’tan iletişim kurduğu bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da bir konumdan 30 paket olarak 25 gram uyuşturucu aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı uyuşturucuyu paketi bin liradan 6 paket satarak, 6 bin TL kazanç elde ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Onyeman’ın suçlarını itiraf edici ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak 15 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 5 kişinin sorgulandığını ve iki ifade alındığını söyledi. Polis, zanlı Oynyeman’ın ifadesinde aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, bin 891 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.