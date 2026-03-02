KKTC'de geçtiğimiz hafta 7 yangın ve 18 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre 23 Şubat-1 Mart tarihlerini kapsayan sürede çıkan yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1 milyon 465 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve damda izolasyon yapıldığı sırada yangına sebebiyet verilmesi olarak belirtildi.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, doğal afet olayları, can kurtarma, özel görev, yangın eğitimi, depo altına sıkışan kedinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.