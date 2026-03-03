Alayköy’de trafik kazası yapan ancak sürücü hakkında polise yalan bilgi veren karı koca tutuklandı.

Önceki sabah 07.30 sıralarında, Alayköy çemberi ile Alayköy arasındaki yolda meydana gelen trafik kazası ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, kaza anındaki araç sürücüsü 38 yaşındaki Dilara Hudayberdiyeva olmasına rağmen, sürücünün 38 yaşındaki Ruslan Hudayarov olduğu yönünde polise yalan bilgi verildiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

“Polise yalan bilgi verme” suçundan tutuklanan Dilara Hudayberdiyeva ve Ruslan Hudayarov dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1 Mart 2026 tarihinde saat 07:30 raddelerinde Alayköy çemberi ile Alayköy arasında kalan yolda meydana gelen trafik kazası ile ilgili MD 062 plakalı araç sürücüsü olmamasına rağmen kendisini araç sürücüsü olarak gösteren Ağırdağ'da sakin Ruslan Hudayarov'un polise yalan bilgi verdiğini söyledi. Polis, mesele ilgili yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda kaza anında MD 062 plakalı araç sürücünün eşi olan Dilara Hudayberdiyeva'nın olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının kazayı kendisinin yaptığını ve öğrenci ehliyeti olduğundan dolayı kocası Ruslan Hudayarov'a kazayı üstlenmesi gerektiğini söyleyerek olayı polisten gizleyerek polise yalan bilgi verilmesine sebep olduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydetti. Polis, zanlıların Türkmenistan vatandaşı olduğunu, KKTC'de çalışma izni ile bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10'ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.