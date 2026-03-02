Alayköy’de trafik kazası yapan ancak sürücü hakkında polise yalan bilgi veren şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün sabah 07.30 sıralarında, Alayköy çemberi ile Alayköy arasındaki yolda meydana gelen trafik kazası ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, kaza anındaki araç sürücüsü D.H. (K-38) olmasına rağmen, sürücünün R.H. (E-38) olduğu yönünde polise yalan bilgi verildiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa İskele anayolunda trafik kazası

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, dün Mehmet Turhal (E-22) 103 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PM 551 plakalı araç ile İskele istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Gurme Market önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve sağ yan kısmı ile markete ait reklam panosunun direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu ve alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise bu sabah Şehit İbrahim Kazım Caddesi üzerinde, Daniel Mwamba Katenda (E-26) 206 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JA 861 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Tözün çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek çembere, kaldırımın bordür taşları ile bir otelin çevre duvarı ve bahçesindeki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Tepebaşı’nda ev yangını

Tepebaşı’nda Atatürk Caddesi’nde, bir şahsa ait boş ve kullanılmayan iki katlı bir ikametgahın üst katında, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, çatıda bulunan 16 mertek ile 3 pencere, muhtelif mobilyalar, ev eşyaları, kıyafetler, elektrik kablo ve aksamları yandı. Dumandan dolayı ise odanın duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.