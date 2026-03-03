Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza dün saat 07.30'da Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, ZE 541 plakalı salon aracı ile batı istikametine dikkatsiz şekilde seyreden H B (K-49), Yakın Doğu Bulvarı kavşağında, karşı istikametten gelip düz giden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüp, o esnada bulvar üzerinde doğuya seyreden A K (E-39) yönetimindeki KJ 877 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

-Girne 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan Girne’de dün saat 09.30'da meydana gelen kazada ise 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde R B (E-73), yönetimindeki NY 036 plakalı kamyonet ile yolun solundaki banketten “U” dönüşü yapmak için dikkatsiz şekilde caddeye girmesi ve o esnada cadde üzerinde dikkatsizce seyreden F B (E-24) yönetimindeki 26 AJU 414 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.

Kamyonetle çarpışan motosiklet ileri doğru savrularak, yolun sağında park halinde bulunan ZE 380 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Servisi'nde müşahede altına alındı.