Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık F.Ü, bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. F.Ü.'nün davası itham için, 27 Mart Cuma gününe ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen ilk duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Sanık F.Ü.'ünün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ndeki ilk tahkikat duruşmasında, 41 emare sunulmuş ve toplam beş tanık dinlenmişti.

Sanık, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.