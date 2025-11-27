Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Salih Üstün (Düzkaya KOSK), Samet Yakup Kurt (Maraş GSK), Turan Orhan (Çetinkaya TSK)

2 Maç: Akın Ceritli (Yalova SK), Hüseyin Deynekli (Mağusa Türk Gücü), İbrahim Uysal Tunçbel (Binatlı YSK), Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği), Mustafa Sarı (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

1 Maç: Andy Okpe (Mağusa Türk Gücü), Bayram Anday (Gönyeli SK), Ege Köroğulları (Binatlı YSK), İsmail Yaşar (Yenicami AK), Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK), Muhammet Emin Işık (Karşıyaka SK), Rifat Kanıöz (Göçmenköy İYSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Suat Erosal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Kuran (Mağusa Türk Gücü)

Alp Sapsızoğlu (Aslanköy GSD)

Erkan Gezici (Yalova SK)

Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)

Hüseyin Sadıklar (Değirmenlik SK)

Hüseyin Taştekin (M. Hacıali Yılmazköy SK)

İbrahim Güder (Doğan Türk Birliği)

Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği SK)

Murat İlkbahar (Yenicami AK)

Osman Turgut (Esentepe KKSK)

Salih Can Gül (Atoll Kozanköy KSK)

Serdar Kavcı (Esentepe KKSK)

Tahir Sovukoluk (Lapta TBSK)

Tunç Çalışkan (Yenicami AK)

Uğur Naci Gök (Cihangir GSK)