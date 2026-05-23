Lefkoşa Metehan bölgesinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Oğuzhan Tarım dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 18 Mayıs 2026 tarihinde 16:00 raddelerinde Metehan Kemal Şemiler Caddesi’nde bulunan Mehmet Oğuzhan Tarım'ın ikametgahı yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde masa üzerinde kreatin kutusu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde, yine aynı kutu içerisinde şeffaf naylon içerisinde 2 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde son bir yıldır uyuşturucu kullandığını söylediğini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.